Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesini ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve toplantılar için Edirne’ye gelen sağlık bakanı Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Edirne Valiliği ziyareti sonrası Selimiye Camii’ni ve ardından Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi’ni ziyaret etti. Osmanlı döneminde su ile tedavinin yapıldığı, birçok hastalığa asırlık tedavilerin uygulandığı Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesini ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, günümüz tıp fakültesinin karşılığı olan sağlık müzesi, tıp medresesi ve şifahane bölümlerinden oluşan ve binlerce ziyaretçi ağırlayan müze hakkında Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve Sağlık Müzesi Müdürü Enver Şengül den bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’nde değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Memişoğlu, daha sonra kentten ayrıldı.