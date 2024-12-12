Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBBM Genel Kurulda Sağlık Bakanlığı bütçe teklifi görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekillerinin sorularını cevaplarken kullandığı “Birilerinin patolojik mitomoniye (yalan söyleme hastalığı) yakalandıklarını görüyorum” ifadeleri sonrası tartışma çıktı.

TBMM Genel Kurulunda 2025 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2023 Kesin Hesap Kanun Teklifleri görüşülüyor. TBMM Genel Kurulda Sağlık Bakanlığı bütçe teklifi görüşmelerinde gerçekleştirdiği konuşmasının ardından Sağlık Bakanı Memişoğlu milletvekilleri tarafından kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Bakan Memişoğlu’nun Yenidoğan Çetesi’ne ilişkin iddialara cevap verdiği esnada kullandığı “Birilerinin patolojik mitomoniye yakalandıklarını görüyorum” ifadeleri sonrasında ise Genel Kurul’da sözlü tartışma çıktı.

“Birilerinin patolojik yalan söyleme hastalığı olan mitomoniye yakalandıklarını görüyorum”

Bakan Memişoğlu, "Yenidoğan konusuna yeniden girmeyecektim. Zira, tüm gerçekleri komisyonda açıklamıştım. Gerçeklere tahammül edemeyenler, oradan kaçanlar öğrenememişler. Buna rağmen bazılarının ısrarla kamuoyuna yalan söylemekten vazgeçmediklerini üzülerek izliyorum. Hatta birilerinin patolojik yalan söyleme hastalığı olan mitomoniye yakalandıklarını, psikiyatrist olmasam da bir genel cerrahi olarak görüyorum. Allah şifalarını versin inşallah. Bize başvururlarsa da tedavileri için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Seyirci kalındı iddialarına ilişkin konuşan Bakan Memişoğlu, “Defalarca söyledik, işin başında biz vardık. Gerçekleri öğrenin, algı oluşturmayın. İşin doğası gereği gizlilik içerisinde yürütülen soruşturma aşamasında savcılık makamı ve emniyet güçleriyle çalıştık. Özel denetimleri biz yaptık. Soruşturmanın gizliliği kapsamında elde edilen her bilgi eş zamanlı şekilde bize gelmedi. Ancak bu ne acizlik ne de izlemektir. Bu soruşturmanın gizliliğini korumak için başvurulan zorunlu bir yöntemdir. Kıdemli cerrah olarak çömezleri muhattab almadım” cevabını verdi.

"Bakan acziyet içindedir"

Bakan Memişoğlu’nun konuşmasının ardından söz alan İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez ise, Bakan Memişoğlu’nun meclisi mitonomi olmakla itham ettiğine dikkati çekerek, “Bakan acziyet içindedir. Bütün bu iddialara cevap verecek kapasiteye sahip değildir. Bakan beyin bu iddialara cevap verecek bir yetkisi yoktur” ifadelerini kullandı.