Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun 5 Haziran 2025 Perşembe günü Denizli Şehir Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulunulacak.

Denizli’ye geleceğini duyurdu. Başkan Subaşıoğlu, ‘‘Sağlık Bakanımızın Denizli’ye ziyareti, ilimizdeki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımların belirlenmesi noktasında önemli bir fırsat. Bakanımızı Denizli’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz’’ dedi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Denizli’ye geliyor. AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Memişoğlu’nun Denizli ziyaretiyle ilgili bilgi verdi, 5 Haziran 2025 Perşembe Günü Denizli’de olacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Memişoğlu ilk olarak Denizli Valiliği’ni ziyaret edecek. Ziyaret sonrası Şehir Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi İnşaat alanında incelemelerde bulunulacak. Gerçekleştirilecek olan incelemelerin ardından ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Yöneticileri’ toplantısı yapılacak ve ardından da Denizli Devlet Hastanesi ziyaret edilecek.

‘‘Bakanımızın Denizli ziyareti oldukça önemli’’

AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Memişoğlu’nun ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Subaşıoğlu, ‘‘Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun Denizli’mize yapacağı ziyaret, şehrimizdeki sağlık hizmetlerinin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve vatandaşlarımıza daha da kaliteli sağlık hizmeti verilmesi açısından yapılacak uygulamaların tespiti için büyük önem taşıyor. Bakanımız ilimizde hizmete almaya çok yakın olduğumuz Şehir Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi’nde incelemelerde bulunacak. Şehrimizdeki sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ile ilgili değerlendirmeler yapılacak. Sağlık Bakanımızın Denizli’ye ziyareti, ilimizdeki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımların belirlenmesi noktasında önemli bir fırsat. Bakanımızı Denizli’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizler AK Parti olarak vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve hizmet kalitesini artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz’’ dedi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli’ye kazandırılacak olan Şehir Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.