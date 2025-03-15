Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde 81 ilin sağlık müdürleri ile buluştu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bakan yardımcıları ve üst düzey bürokratlar, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 81 İl sağlık müdürü ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde gün boyu süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, sağlık hizmetlerinin daha da iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınırken, sahada karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri istişare edildi. Türkiye’nin sağlık sistemini daha etkin ve verimli hale getirme hedefi doğrultusunda yürütülen toplantıda, illerden gelen geri bildirimler değerlendirilerek sağlık politikalarının geliştirilmesine yönelik kararlar alındı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, toplantının sonunda yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Gerçekleştirilen bu buluşmanın, Türkiye’nin sağlık sistemini daha ileriye taşımak adına önemli bir adım olduğu belirtildi.