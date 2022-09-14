“Sağlıkta iyi haber lerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenyurt Devlet Hastanesi’nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisiyle ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Önce amcasını sonra kendini vurdu, o anlar kameraya yansıdı

Önce amcasını sonra kendini vurdu, o anlar kameraya yansıdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenyurt Devlet Hastanesi’nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisiyle ilgili paylaşımda bulundu.

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