Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yapılan analizler sonucunda Gaziantep’te Nurdağı ve İslahiye haricinde şehir merkezinde şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılabileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yapılan analizler sonucunda Gaziantep’te Nurdağı ve İslahiye haricinde şehir merkezinde şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılabileceğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremler sonrası ağır hasar alan İslahiye ve Nurdağı ilçelerine Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ziyarette bulundu. Bölgede yürütülen son çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Koca, İslahiye Devlet Hastanesi’nde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Davut Gül’ün katılımıyla değerlendirmelerde bulundu.

“Uygunsuz görülen sonuçlarda gerekli önlemler alınıyor”

Bakan Koca, depremin ilk gününden itibaren GASKİ ve bakanlık yetkililerinin su klorlama çalışmaları ve bakiye klor ölçümünü yaptığını söyledi. Uygunsuz görülen ölçümler sonucunda yetkililerin hızlı bir biçimde gerekli önlemler aldığını vurguladı.

“Su örnekleri mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan da analiz edilmektedir”

Bakan Koca açıklamasında rakamlar üzerinden değerlendirmede bulunarak, “Ölçümler için alınan 998 su örneğinden 938’inde klor oranı yeterli, 60’inde yetersiz bulundu. Su örnekleri mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan da analiz edilmektedir. Bugüne kadar 736 su örneği alınmış, bu su örneklerinden 512’si sağlık açısından uygun, 103’ü ise sağlık açısından uygunsuz bulunmuştur. Sağlık açısından uygunsuz olduğu bilimsel olarak tespit edilen 103 su örneğinin 99’unda mikrobiyolojik, 29’unda kimyasal uygunsuzluk olduğu görülmüştür. Gerekli önlemler alınmaktadır. Bu bilgiler ışığında, ısrarla vurgulamak isterim: Gaziantep’te, Nurdağı ve İslahiye haricinde şehir merkezindeki şebeke suyu içme suyu olarak kullanılabilir. Gaziantep’te Nurdağı ve İslahiye’de şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmamalıdır” şeklinde konuştu.

“Açıklanan tüm tedbirlere muntazam bir şekilde uyulmalıdır”

Açıklamasının devamında yetkili merci olarak yaptıkları açıklamalara dikkat çekerek tüm sağlık tesislerinde takip için kullanılan İZCİ Sistemi’ne değinerek şu ana kadar, halk sağlığını tehdit edecek bir durum bugün itibarıyla saptanmadığını aktararak, “Halk sağlığı, belirttiğim gibi, her birimize sorumluluk yükleyen bir konudur. Depremden etkilenmiş diğer şehirlerimiz gibi, Gaziantep ve Osmaniye’de de açıklanan tüm tedbirlere muntazam bir şekilde uyulmalıdır” diye konuştu.