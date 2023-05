Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Erzurum Şehir Hastanesi’nin yüzde 95 memnuniyet oranı yakaladığını söyledi.

270 bin metrekare kapalı alanı olan Erzurum Şehir Hastanesi; Yataklı Servis Hizmetleri, Poliklinik Hizmetleri, Laboratuvar Hizmetleri, Görüntüleme Hizmetleri, Acil Servis Hizmetleri, Yanık Tedavi Merkezi, Diyaliz Merkezi, Kalp Merkezleri, Palyatif Bakım Merkezleri, Yoğun Bakım Hizmetleri ve Yeni Doğan, Çocuk ve Erişkin 2. ve 3. Basamak Yoğun Bakım Hizmetleri ile bölgeye hizmet veren bir sağlık kuruluşu.

Hastahaneden memnuniyet yüzde 95

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, “Sağlıkta genç yatırımlar” başlığıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında” Erzurumlular, şehir hastanesi için “Özetle, mükemmel!” diyor. Hasta memnuniyeti oranı %95. Komşu ülkelerden hastalarsa kalp damar cerrahisi, fizik tedavi, robotik cerrahi ve kendi ülkelerinde alamadıkları diğer sağlık hizmetleri için Erzurum Şehir Hastanesine geliyor. Erzurum Şehir Hastanesi. 1.670 yatak kapasiteli. 321 polikliniği, 40 ameliyathanesi var. Hastanede bugüne kadar yaklaşık 5 Milyon muayene, robotik cerrahi dâhil 100 Bin cerrahi girişim yapıldı. Hastaneden memnuniyet düzeyi yüzde 95 ” dedi.

“Hastane Okulu Projesi” uygulanıyor

Hasta ve hasta yakınlarının her türlü konfor ve güvenini ön planda tutan Erzurum Şehir Hastanesi; pastane, kafeterya, lokanta, banka şubesi, ATM’ler bulunuyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının müşterek çalışmaları sonucu oluşturulan “Hastane Okulu Projesi” kapsamında yatarak tedavi görmekte olan çocuk hastalar için de eğitimlerinden geri kalmasınlar diye Yüz Yüze Eğitim ile özel ders veriliyor. Erzurum Şehir Hastanesi’nde hasta odaları tek kişilik ve iki kişilik konforlu odalardan oluşuyor. Her odada banyo, tuvalet bunun yanında televizyon, buzdolabı ve dinlenme koltukları bulunuyor. Hastanenin her odasında merkezi klima sistemi bulunmakta ve her oda da kontrol ünitesi ile kontrol edilebilmektedir. 3 bin 500 araçlık kapalı otopark ve hastane çevresinde açık otoparklar mevcuttur. Hastane içerisinde yürüme problemi olanlar için elektrikli ring araçları bulunuyor.