Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Binali Yıldırım’ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Koca, “Binali Yıldırım’ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın sağlık durumu hakkında basın organlarında yer alan haberlerin ardından açıklamalarda bulundu. Yıldırım’ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, “Binali Yıldırım’ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibarıyla tamamlanmıştır. Yıldırım’ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim” ifadelerini kullandı.