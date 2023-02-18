Bakan Koca’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hatay’dan 296’ncı saat haberi. Enkaz altından 296’ncı saatte, yeni kurtarılan 40 yaşlarındaki depremzede kadın hastamızın bilinci açık. Sahra hastanemizde ilk tıbbi müdahalesi yapılıyor” ifadelerine yer verildi.

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