İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz’ın idaresinde gerçekleştirilen toplantıda 2023 yılında ziyaret edilen hastanelerinde yapılan incelemeler sonrası tutulan raporlar değerlendirildi.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı ekipleri, 2023 Ocak ayından itibaren ziyaret edilerek yerinde inceleme ve değerlendirmeleri yapılan hastanelerin raporları değerlendirilmeye devam ediyor.

Dr. Korkmaz’ın başkanlığında yapılan toplantılarda, Başmakçı, Dazkırı, Dinar, Evciler ve Haydarlı Devlet Hastanelerinin genel işleyişleri, verimlilikleri, yapılan ve yapılacak çalışmalar değerlendirilerek bilgi alış verişinde bulunuldu.

Toplantıya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu, Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Arkın Çerikan, raporları değerlendirilen hastanelerin başhekim ve müdürleri ile Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı çalışanları katıldı.

Toplantılara bütün hastanelerin değerlendirilmesi bitene kadar devam edilecek.