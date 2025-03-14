"İnsan hayatının üçte biri uykuda geçtiği için uyku, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri olarak sayılıyor" diyen Prof. Dr. Asiye Kanbay, "Fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığın dengede kalması normal bir uyku ile yakından ilişkilidir. Kaliteli bir uyku bağışıklık sistemini güçlendirirken pek çok hastalığın riskini azaltır" dedi.

"Günümüzde uyku sağlığı genellikle göz ardı ediliyor. Ancak uyku, yaşamın yoğun temposu içinde ihmal edilse de fiziksel ve ruhsal sağlık için büyük önem taşıyor" diyen Medicana Ataşehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Asiye Kanbay, "Daha iyi uyku alışkanlıkları edinerek daha sağlıklı olunabilir. Sağlık profesyonellerinin uyku sağlığına öncelik vermesi halk sağlığı ve hastalıkları önleme adına önem arz etmektedir. Uyku bozukluklarının erken ve doğru teşhisi ile etkili bir tedavi planının oluşturulması önemli bir adımdır. Bunun için sadece uyku bozuklukları ile uğraşan hekimlerin değil hemen tüm uzmanlık alanlarının bu konuda farkındalığının yüksek olması toplumun büyük bir bölümüne ulaşılmasını kolaylaştıracaktır" açıklaması yaptı.

Hekimler hastalarını uyku açısından da değerlendirmeli

Sağlık profesyonellerinin, hastaların uyku alışkanlıklarına da dikkatle eğilmeleri gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Asiye Kanbay, "Hekimler, kişilerin sigara içme alışkanlığını ya da beslenme alışkanlıklarını önemsemeleri ve sorgulamalarına benzer şekilde her hastanın uyku düzenlerini ve semptomlarını dikkatlice değerlendirmeleri ve gereken olguları uyku tıbbı ile ilgilenen uzmanlara yönlendirmelidir. Bunun yanı sıra özellikle hastane ortamında servislerde ya da yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalara da kaliteli bir uyku sağlamak için ses, ışık, gece tedavileri gibi düzeltilebilecek faktörler için gerekli düzenlemelerin sağlanması gereklidir" şeklinde konuştu.

Aynı saatte uyunmalı

Uyku alışkanlıklarını düzene sokmanın bazı yolları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Asiye Kanbay, "Her gün gece geç saatlerinden önce aynı saatte uyumaya ve sabahları erken saatte uyanmaya özen göstererek uyku kalitesini artırmak mümkündür. Uyku ortamı ne kadar karanlık, sessiz ve uyku için ideal ısıda ise uyku kalitesi de o kadar artacaktır" dedi. Özellikle yatmadan önce telefon, tablet ya da bilgisayar gibi elektronik cihaz kullanımını azaltmanın da uykuyu olumlu etkileyeceğini söyleyen Prof. Dr. Asiye Kanbay, "Bu cihazlardan yayılan mavi ışıktan kendimizi korumamız sağlıklı bir uyku için önem taşır. Aksi takdirde mavi ışığa maruz kalmak uyku hormonu olarak bilinen melatonin üretimini engelleyerek uykuya dalmayı zorlaştırır ve uyku kalitesini düşürür" şeklinde görüş verdi.

Stresini yönet uykuyu kazan

Stres yönetimin de uyku sağlığında önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Asiye Kanbay, "Bunun için meditasyon, yoga ve derin nefes alma gibi rahatlama tekniklerini günlük rutine dahil ederek stresi hafifleterek uyku kalitesi artırılabilir. Bunların yanında yatmadan önce ağır yemeklerden, kafein ve alkolden uzak durmak; boşa yakın bir mideyle uyumak da faydalı olacaktır. Ayrıca gün içerisinde yapılan düzenli fiziksel aktiviteler uykuya dalmayı hızlandırırken daha derin uykuya geçmeye yardımcı olmaktadır. Ancak, uyku saatine yakın yapılan ağır egzersizler ise ters etki göstermektedir" dedi.

Uyku multidisipliner olarak değerlendirilmeli

Prof. Dr. Asiye Kanbay şöyle devam etti:

"Uyku bozukluklarının tedavisinde ise her zaman multidisipliner bir yaklaşımı benimsemek en doğru yaklaşımdır. Uyku bozuklukları ile ilgilenen uzmanların psikologlar, diş hekimleri, kardiyologlar ile iş birliği yapması, hastaların daha kapsamlı bir tedavi almasını sağlayacaktır. Bu adımlar, sağlık profesyonellerinin uyku bozukluklarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacaktır. Uyku bozukluklarının tedavisi, toplumun genel sağlık ve yaşam kalitesini önemli ölçüde artırmaktadır."