Kahramanmaraş’ta meydana gelen 6 Şubat depreminde yaralanan depremzede, Diyarbakır’da kendisiyle ilgilenen sağlıkçılarla bir araya gelerek teşekkürlerini iletti.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde yaralanan Tuğçe Güvenç (23), tedavi için Diyarbakır’a sevk edildi. Bir süre burada yakın ilgiyle tedavi gören Güvenç, Ankara’ya sevk edildi. Burada tedavi sürecini tamamlayan Güvenç, tekrar Kahramanmaraş’a dönerek evlendi. Güvenç, evlendikten sonra kendisiyle ilgilenen sağlıkçılara teşekkür etmek için Diyarbakır’a geldi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depreme yakalandığını belirten Güvenç, Kahramanmaraş’ta 2 gün tedavi gördükten sonra Diyarbakır’a sevk edildiğini söyledi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de 10 kaldıktan sonra Ankara’ya sevk edildiğini dile getiren Güvenç, “GATA’da 35 gün yoğun bakım, 35 gün de serviste kaldıktan sonra taburcu edildim. Taburcu olduktan sonra Kahramanmaraş’a döndüm. Sonra buraya geldim. Çünkü burada çok çok ilgilendiler. Bu ilgilerini, vefayı unutmadığım için geldim. Herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Songül Baytar, sağlıkçılar olarak depremi evlerinde yaşadıklarını hatırlatarak, daha sonra hemen hastaneye geçtiklerini ifade etti.

Ekip olarak herkesin teyakkuzda olduğunu ve canla başla görev aldığını aktaran Baytar, “Fedakar sağlıkçı tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu şekilde geri dönüşler bizleri çok mutlu ediyor. Arkadaşlarımız hastamızla bayağı ilgilenmişler. Hastamızın da iyileştikten sonra teşekkür için bize gelmesi bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.