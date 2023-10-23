Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu Spor Oyunları Bölge elemeleri Denizli’de gerçekleşti.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Kadın Voleybol Takımı Muğla’da yapılan karşılaşmalarda rakiplerini yenerek bölge müsabakalarına katılmaya hak kazanmıştı. Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Kadın Voleybol takımı Denizli’de düzenlenen müsabakalarda aldığı sonuçla Muğla’yı başarı ile temsil etti. Denizli’de gerçekleşen müsabakalar sonunda Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Kadın Voleybol takımı Ege Bölge ikincisi olarak kupaya uzandı.