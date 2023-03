Geliştirdikleri Kuantum Sinyal Tedavisi ile daha önce çok daha ölümcül ve güçlü virüsleri tedavi etmeyi başardıklarını ifade eden Serkan Tunç, “Şap hastası ve şüpheli hasta hayvanları itlaf etmek yerine tedavi etmek mümkün olabilmektedir” dedi.

Hayvan itlaflarını artıran salgın hastalıklara bir yenisi daha eklendi. Tarım Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda; 9 Mart 2023 tarihinde ülkemizde SAT-2 serotipi şap hastalığına sahip ilk vakanın ortaya çıktığı ve hastalığın yayılmasını önlemek için birtakım tedbirler alındığından bahsedildi. Hayvan sağlığına yönelik çözümlerin yalnızca ‘önleyici’ değil ‘tedavi edici’ olması gerektiğini savunan Vetbiotech Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Tunç, “Şap ve diğer bulaşıcı enfeksiyon hastalıkları, sadece hayvan sağlığı ile ilgili olmayıp insan sağlığı ve ekonomik süreçleri de kapsayan çok boyutlu ve önemli bir konudur. Bu konularda ‘önleyici’ tedaviler yetersiz kalmaktadır. Hayvan sağlığı ile ilgili tedbirlerin gözden geçirilmesi ve tedaviye yönelik daha geniş seçeneklerin değerlendirilmesi gerekmektedir” dedi.

Tüm geviş getiren çift tırnaklı hayvanlar ile domuzlarda görülen akut, ateşli ve oldukça bulaşıcı viral bir enfeksiyon olan Şap Hastalığının ülkemizde görülmesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Vetbiotech Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Tunç, “Şap hastalığı zoonoz bir hastalık olması nedeniyle hem insanlar hem de hayvanlar üzerinde çoklu etkilere sahiptir. İnsanlarda ölümcül bir salgına dönüşme ihtimali ile birlikte aynı zamanda ülkemiz et ve süt üreticilerinin ticari faaliyetlerini sürdürmesi noktasında da büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Hastalığın hayvanlarda yayılması ve salgına dönüşmesi ile birlikte toplu itlaflar artacak, karantina uygulamaları başlatılacak, nihayetinde yıkıcı etkiler baş gösterecektir. Bu durumun sonucu olarak et ve süt ürünleri perakende piyasası da krize sürüklenebilir, işlenmiş et ürünleri ihracatında sıkıntılar olabilir. Tüm bunlar yeniden canlı hayvan açığı ve dolayısıyla ülkemizde yeniden hayvan ithalatına yönelmenin yolunu açabilir. 10 ilimizi etkileyen deprem afetinin ardından böylesi bir sıkıntı yaşanması, telafisi zor olan büyük mali yıkımlara neden olabilir” dedi.

“Hastalığı tedavi edebiliriz”

Serkan Tunç aynı zamanda Kuantum Sinyal Tedavisi ile hastalığın tedavi edileceğini söyleyerek, “Vetbiotech Biyoteknoloji olarak virüs ve enfeksiyon kaynaklı ölümcül hastalıkların tedavisine yönelik çok güçlü bir tedavi geliştirdik. 3 yıldır üzerinde çalıştığımız Kuantum Sinyal Tedavisinin tüm virüs türleri üzerindeki etkisini yaptığımız bilimsel çalışmalarla da kanıtladık. Dünyada ilk olma özelliğine sahip olan bu tedavi sisteminin en ölümcül hastalıklarda dahi yüzde 100 etkili olduğuna dair sonuçları aldık. Bugün karşılaştığımız Şap hastalığına sebep olan virüs tipinden çok daha güçlü virüsleri tedavi etmeyi başardık. Çiftlik hayvanları başta olmak üzere tüm memeli hayvanlarda tedavimizi uygulayabilir hale geldik. Dünyada benzeri olmayan ve patenti tamamıyla bir Türk şirketi olan Vetbiotech Biyoteknoloji’ye ait olan Kuantum Sinyal tedavisi sayesinde hasta ve şüpheli hasta hayvanları itlaf etmek yerine tedavi etmek mümkün olabilmektedir. Tedavi aynı zamanda aktif bağışıklık gelişmesinde de fayda sağlayabilmektedir. Bu da bir süre sonra bu tür hastalıkların (tıpkı çiçek hastalığı gibi) bir süre sonra tamamen ortadan kalkmasına neden olabilecektir. Bu hassas durumu en hızlı ve en az hasarla atlatmak için şirket olarak desteklerimizi sunmaya hazırız” diye konuştu.