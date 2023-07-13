Kahramanmaraş’ta Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde jeolojik etütleri ve mikrobölgeleme raporlarında sorun olmayan bölgelerde, ruhsat alınarak inşaatına başlanmış olan yapıların ruhsattaki haklarının devamına karar verildi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında şehirdeki inşaat süreçleri ile ilgili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde basın açıklaması yapıldı. İlçe belediye başkanları ile gerçekleştirilen toplantı sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, jeolojik etütleri ve mikrobölgeleme raporlarında sorun olmayan bölgelerde, ruhsat alınarak inşaatına başlanmış olan yapıların ruhsattaki haklarının devam edileceğini açıkladı.

Sağlam zeminlerde ruhsat hakkı korunuyor

Yaşanan afet sonrasında şehirlerin yeniden imar ve inşası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bakanlıklar, belediyeler ve valiliklerle birlikte bir koordinasyon içerisinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Güngör, “Şehrimizde mikro bölgeleme çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bu sona erecek, rapor hazırlanacak ve akabinde de planlama çalışmaları yapılacak. Bu süreçte geçtiğimiz aylarda AFAD’ın yayımlamış olduğu genelgeye istinaden Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimizde karkası tamamlanmış, hasarsız ve az hasarlı inşaatların devamına izin verilmişti. Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler ve bugün yaptığımız değerlendirme sonucunda da Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimizde jeolojik etütleri ve mikrobölgeleme raporlarında sorun olmayan bölgelerde, ruhsat alınarak inşaatına başlanmış olan yapıların ruhsattaki haklarının devamına Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerimizde de 6 Şubat tarihinden sonra Mikrobölgeleme Jeolojik Etüt Raporu olan ya da jeolojik etüt raporu 2011 sonrası yapılmış alanlarda da hasarsız ve az hasarlı inşaatların devamına karar verilmiştir. Bu kararımızı da ilçe belediyelerimizle paylaştık. Bugünden itibaren, ruhsatı alınmış, inşaatına başlanmış az hasarlı ve hasarsız olan ve mikro bölgelemede sıkıntısı olmayan alanlarda bu yapıların ruhsattaki haklarının devamına izin verilmiştir” dedi.