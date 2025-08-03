Aile yapısının güçlenmesine katkı sağlayan Selçuklu Aile Gelişim Merkezi’nde (SAGEM) ailelere yönelik "Olumlu Ebeveynlik Becerileri" semineri düzenlendi.

Selçuklu Belediyesi’nin toplumun temel taşı olan aile kurumunun yapısını güçlendirmeyi hedefleyerek hizmete kazandırdığı ve Türkiye’de ilk özelliği taşıyan Selçuklu Aile Gelişim Merkezi (SAGEM), sürdürdüğü faaliyetlerle mutlu aile ve huzurlu bir toplumun oluşmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Merkez, ücretsiz olarak verilen terapi ve danışmanlık hizmetleri ve aile içi ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik eğitim programlarıyla örnek çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda çok sayıda vatandaşın faydalandığı SAGEM’de 2025 Aile Yılı ile hız kazanan ailelerin gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Çocuklar ve ailelerin daha sağlıklı, güvene dayalı ve destekleyici ilişkiler kurmalarını sağlamak amacıyla ailelere yönelik "Olumlu Ebeveynlik Becerileri" konulu seminer düzenlendi. SAGEM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere çok sayıda ebeveyn katılım gösterdi.

"SAGEM, geleceğimizin aydınlık olması için önemli bir adım niteliği taşıyor"

Selçuklu Belediyesi olarak hayata geçirdikleri SAGEM’in sosyal hayata değer katan önemli bir proje olduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, "Toplumda huzuru sağlamanın temeli, mutlu ve güçlü bir aile yapısından geçiyor. Bu doğrultuda hedefimiz; ‘Güçlü Aile, Güçlü Toplum’ vizyonuyla uyumlu projeler hayata geçirmek ve aile yapısını koruyup güçlendirmek. Bu noktada SAGEM, yalnızca bugünün değil, geleceğimizin de aydınlık olması için önemli bir adım niteliği taşıyor. Merkezimizde alanında uzman danışmanlarımız aracılığıyla aile yapısını tehdit eden unsurların ve aile içi iletişim problemlerinin önüne geçmek için çeşitli programlar yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını Aile Yılı olarak ilan etmesiyle burada yürüttüğümüz çalışmalar ivme kazandı. Düzenlediğimiz bu seminerler, aile bütünlüğü ve bağlarının güçlenmesine önemli katkılar sunuyor. Bu noktada SAGEM’in hemşehrilerimizin sosyal hayatına katkı sağlamak adına kilit rol oynadığını düşünüyorum. Buradaki faaliyetlerde özverili çalışmalarından dolayı danışmanlarımıza ve yoğun katılımlarıyla bizleri mutlu eden hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Seminere yoğun ilgi gösteren aileler de, seminerden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Selçuklu Belediyesi ve SAGEM’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.