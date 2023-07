Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan sağanak sebebiyle yer yer su baskınları, sel ve ulaşımda aksamaların meydana geldiği, 150’si Kandıra’dan olmak üzere, 474 ihbara müdahale edildiği açıklandı. Aynı zamanda açıklamada, sağanaktan en çok etkilenen ilçenin Kandıra olduğu belirtildi.

Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısı sonrasında Vali Seddar Yavuz’un talimatları doğrultusunda uyarıların yapıldığı ve gerekli tedbirlerin alındığı ifade edilerek, sağanak sebebiyle meydana gelen olaylar açıklandı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli Büyükşehir Fen İşleri Müdürlüğü ve Karayolları 14. Şube Şefliği Kurum yetkililerinin katılımıyla toplantı düzenlendiğinin kaydedildiği açıklamada, "Bir araya gelinerek alınacak tedbirler ve yapılması gereken çalışmaların istişare edildiği bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Dün sabah saatlerinde başlayan ve il genelinde etkili olan yağışlar sebebiyle yer yer su baskınları, sel ve ulaşımda aksamalar meydana gelmiştir. 150’si Kandıra ilçemizden olmak üzere İl ve İlçe Acil Durum Merkezlerine gelen toplam 474 ihbara zaman kaybetmeksizin müdahale edilmiştir. Emniyet ve jandarma ekiplerince ana arter ve bağlantı yollarında olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirler alınmış, ulaşımda oluşan aksamalara da Karayolları 14. Şube Şefliği, ilçe belediyeleri, İSU Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ve Fen İşleri ekiplerince müdahale edilmiştir" denildi.

"374 ekipman ve 1.000 personelle müdahale edildi"

Açıklamada, yağışlardan en çok etkilenen ilçenin Kandıra olduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Kandıra ilçemizde 12 evin zemin katlarını su bastığı tespit edilmiş, su tahliyeleri İSU ve itfaiye ekiplerince gerçekleştirilmiştir. Yine 9’u Kandıra ilçemizde olmak üzere toplamda 11 maddi hasar ihbarıyla ilgili hasar ve zarar tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Kandıra ilçemiz başta olmak üzere yaşanan aşırı yağış nedeniyle elektrik iletim hatlarında oluşan arızalar SEDAŞ ekiplerince giderilmiştir. Yoğun yağış ve akabinde yer yer meydana gelen sel nedeniyle Kandıra ilçemiz, Lokmanlı, Döngelli, Kırkarmut, Bozburun ve Akbal mahallelerindeki ekili tarım alanlarında hasar meydana geldiği yönünde yapılan ihbarlar neticesinde bölgeye giden ekipler tarafından yerinde ilk tespit çalışması yapılmış, suların çekilmesi sonrasında yapılacak gerçek hasar tespitleri doğrultusunda çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi noktasında tohum desteği başta olmak gerekli yardımlar yapılacaktır. Yer yer etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle yapılan ihbarlara Büyükşehir Belediyesi ve ilgili müdürlüklerin elinde bulunan çeşitli çap ve büyüklükteki 374 ekipman ve 1.000 personelle müdahale edilmiş, bu sayıların haricinde ilçe kaymakamlıkları ve ilçe belediyelerince de sahada yapılan çalışmalara destek verilmiştir. İlimiz genelinde meydana gelen sel, su baskını ve olumsuz hava şartlarından dolayı her hangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmamış olmamakla birlikte, meydana gelen zararların tespit çalışmalarını bir an önce tamamlayarak karşılanması noktasında gerekli destekler yapılacaktır"