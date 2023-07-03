Tokat’ta etkili olan sağanak yağışlar buğday ve arpa da verim kaybına sebebiyet verdi.

Tokat’a arpa hasadına başlayan çiftçiler, etkili olan sağanak yağışlardan kaynaklı olarak verim kaybına uğradı. Sağanak yağışlar buğday ve arpa da bitkilerin yatmasına neden olurken hasat zamanı verim kaybına sebebiyet verdi. Geçtiğimiz yıl kuraklık yaşan çiftçilerin bu yıl da aşırı sağanaktan dolayı yüzü gülmedi. Arpa ve buğday ekili olan tarlalardan yüzde 30 oranında verim kaybı yaşayan çiftçiler, sağanak yağışların zararına uğradı.

"Bu yıl kuraklıktan dolayı arpa ektik, yağmur çok yağınca yine verim kaybı yaşadık"

Yüzde 30 oranında verim kaybı yaşadığını belirten Ender Yanbay, "Bu yılki sağanak yağışlar buğday da göz boşluğuna sebebiyet verdi, verim düşüklüğüne neden oldu. Aşırı sağanak yağış arpaları yatırdı, verim kaybı yaşadık. Geçtiğimiz yıl çiçeklenme döneminde bu kadar yağmur yağmamıştı, normal verimi alabilmiştik. Bu yıl ise 300 kilo arpadan daha düşük verim bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl mısır ekmiştik, su dağıtımında sıkıntı yaşamıştık, verim kaybı da yaşamıştık. Bu yıl kuraklıktan dolayı arpa ektik, yağmur çok yağınca yine verim kaybı yaşadık. Bu yıl kuraklık yok, yağışlar oldukça fazla şekilde devam ediyor. Bu durum buğday ve arpaya yaramıyor. Bu tarladan 700 kilo bekliyordum ancak şuan 400 kilo gibi bir beklentim var" şeklinde konuştu.