Eskişehir’de beklenen ve öğleden sonra aniden bastıran kısa süren şiddetli yağış ve fırtına günlük hayatı olumsuz etkilerden ilginç anlara da sebep oldu. Tanıtım günleri için stant açan satıcılar kuvvetli sağanaktan korunmaya çalışırken, bir kadının ise yağmuru fırsata çevirip küçük yolluğunu yıkaması ilginç görüntüleri ortaya çıkardı.

Eskişehir’de beklenen ve öğleden sonra aniden bastıran kısa süren şiddetli yağış ve fırtına günlük hayatı olumsuz etkilerden ilginç anlara da sebep oldu. Tanıtım günleri için stant açan satıcılar kuvvetli sağanaktan korunmaya çalışırken, bir kadının ise yağmuru fırsata çevirip küçük yolluğunu yıkaması ilginç görüntüleri ortaya çıkardı.

Meteorolojinin ’Sarı Kod’ ile Eskişehir için yaptığı 26 Ağustos günü ‘öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış’ uyarısı gerçekleşti. Fırtına ile birlikte bir anda bastıran kısa süreli kuvvetli yağış birçok olumsuzluk yaşanmasına sebep oldu.

Stant açan satıcılara zor anlar yaşadı

Yağış, Eskişehir Bilecikliler Eğitim Kültür Sosyal Dayanışma Derneği tarafından düzenlenecek Bilecikliler Şenliği ve Tanıtım Günleri için Tarihi Odunpazarı Bölgesi’ne gelen ve stant açan satıcılara zor anlar yaşattı. Standın üzerindeki çadırın uçma tehlikesine karşın çadırın ayaklarından sıkı sıkı tutan satıcılar, bir yandan da tepelerine biriken suyu tahliye etmek için çaba gösterdi. Yağmurun yavaşlamasıyla satıcılar tezgâhlarını hızlı bir şekilde toplayarak alandan ayrıldı.

Sağanak yağışı fırsata çevirip yolluğunu yıkadı

Tüm bunlar yaşanırken Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde bulunan yaşlı kadın, kuvvetli yağıştan istifade ederek küçük yolluğunu yıkadı. Elindeki tahtayı dakikalarca çekecek gibi kullanan yaşlı kadına, bir süre sonra arkadaşı yardım etti. Bir tarafta stantları uçmasın diye uğraş veren satıcılar, diğer yanda da yağmurda halı yıkayan kadınlar ilginç görüntüler oluşturdu.