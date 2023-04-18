Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala vatandaşlar çarşıya akın etti. Kocaeli’de bayram alışverişine çıkan vatandaşlar yağmura yakalanmalarına rağmen alışverişe devam etti.

Ramazan ayının sonuna doğru yaklaşırken vatandaşlar bayram alışverişi için çarşıya akın etti. Ramazan Bayramı öncesinde eksikliklerini gidermek isteyen vatandaşlar, aileleriyle birlikte kıyafet, şeker, lokum, çerez gibi birçok malzeme aldı. Alışverişlerine devam ederken bir anda sağanak yağışa yakalanan bazı vatandaşlar tentenelerin altına sığınarak yağmurun bitmesini bekledi. Kimileri de yağışa rağmen yoluna devam ederek alışverişini yaptı.

"Misafirler için evde baklava, sütlaç yapıyoruz"

Bayram alışverişine çıkan Celal Doğan, "Alışverişe şekerle başladım ama çikolataya yaklaşmıyorum biraz pahalı. Çocuk şekeri aldım. Misafirler için evde baklava, sütlaç yapıyoruz. Artık eskisi gibi kimse bayramlaşmaya gelmiyor. Çok yakın akrabalara gidiyoruz, ya da komşulara bayramlaşmaya gidiyoruz. Herkese iyi bayramlar" dedi.

"Bayram için baklava siparişimizi verdik"

Kızıyla alışverişe çıkan Lütfiye adlı kadın, "Yağmura rağmen kalabalık. Henüz alacağımız net bir şey yok, bulduğumuzu alacağız. Şeker almayacağız ama çocuğuma ve kendime kıyafet bakıyoruz. Gaziantepli olduğumuz için baklavayı en güzel yerden alırız. Siparişimizi verdik, bayrama bekliyoruz" diye konuştu.

"Bayram geldiği için çok mutluyum"

Bayram sevinci yaşayan 13 yaşındaki Ayça Berre Sevgi, “Bayramlıklarımı aldım, takılarımı aldım. Ev içinde alışveriş yaptık. Bayram şekeri aldık" dedi. Kardeşi Begüm Sevgi ise, "Bayram geldiği için çok mutluyum. Bayramda yağmur yağmazsa gezeceğiz, bayramlaşacağız. Tatilde derslerime çalışacağım, kitap okuyacağım. Herkesin bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Kızıma ve kendime bayramlık aldım"

Bayram hazırlığı için alışverişe çıktığını söyleyen Naciye Büyüktaşlı, "Kızıma ve kendime bayramlık aldım. Misafirler için bayram şekeri aldık. Evde baklava yaptık, dolma saracağım ve misafirlerimi bekleyeceğim" diye konuştu.

"Eller öpülecek, varsa harçlıklar alınacak"

Kıyafet aldığını söyleyen Aliye Gündüz, "Ben bayram alışverişine geldim, annem de evde bayram hazırlığı yapıyor. Bayramda gezeceğiz, akrabaları ziyaret edeceğim. Eller öpülecek, varsa harçlıklar alınacak, gerçi biraz büyüdük"