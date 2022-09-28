Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde gün içinde aralıklarla yağan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı yollar dereye döndü.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde gün içinde aralıklarla yağan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı yollar dereye döndü.

Burhaniye’nin Kızıklı ve Börezli Mahallesi’ni birleştiği yol yaşanan sağanak yağış sonrasında adeta dereye dönüştü. Dereye dönüşen yolda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar bu zor anlarını cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. İlçede belediye ekipleri ise vatandaşların mağdur olmaması için gün boyu çalışmalarını aralıksız devam ettirdi.