DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği sağanak yağışa karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Düzce Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısını paylaştı. Yapılan paylaşımda “Yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz’de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bugün (12.10.2024 Cumartesi) aksam saatlerinden itibaren Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların yarın (13.10.2024 Pazar) sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa sureli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Yağışın 12 Ekim 20204 günü saat 18:00 ile 13 Ekim 20024 günü saat 12:00 arasında etkili olması bekleniyor.