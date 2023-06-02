Bilecik’te de etkili olan sağanak yağış sonrasında Bilecik Belediyesine bağlı birçok birimdeki çalışan sabah saatlerine kadar mesai yaptı.

Ani yağış sonrasında oluşan mağduriyetleri gidermek amacıyla tüm ekip ve ekipmanlarıyla sahada olan Bilecik Belediyesi, su baskını olan alanlarda çalışma gerçekleştirdi. Belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanlar, yağış sonrası su baskını olan alanlarda incele ve çalışma gerçekleştirdi.

“Yağış sonrasında tüm ekiplerimiz sahada çalışma gerçekleştirdi”

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gürkan Akyurt konu ile ilgili yaptığı açıklamada yağış sonrasında tüm ekiplerin sahada çalıştığına dikkat çekerek, “Birkaç gündür şehrimiz ile birlikte birçok bölgede ani ve yoğun yağışlar oldu. Gün içerisinde yaşanan sel felaketine en kısa sürede müdahale ederek, mağduriyetleri en aza indirmeye çalıştık. Dalakdere ile Karasu bölgesinde birleşen suya müdahale ederek, olası büyük bir zararın oluşmasına engel olduk. Birçok bölgede suyun önünü açarak, uygun alanda akışını sağlamak adına ekiplerimiz sabah saatlerine kadar çalışmaya devam etti. Çalışma gerçekleştirdiğimiz alan ve bu havza DSİ’nin sorumluluğunda olan bir bölge. Ekiplerimiz de bu anlamda gerekli desteği verdi ve vermeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Altyapı ve kanalizasyon çalışması tamamlanan alanda asfaltlama çalışmalarımız bu hafta başlayacak”

Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan ve Bilecik’teki yağmur suyu ve kanalizasyon suyu hatlarının ayrıştırıldığı çalışma hakkında da bilgi veren Başkan Yardımcısı Akyurt, “Geçtiğimiz yıl başlattığımız altyapı ve kanalizasyon suyu hatlarına yönelik çalışmamızı da tamamladık. Şu an asfaltlama işi için son düzenlemeleri yapıyoruz. Bu hafta gerek cadde ve sokaklarda asfaltlama gerek kaldırım çalışmalarıyla bu çalışmayı da tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.