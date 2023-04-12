Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde sağanak yağış nedeni ile şelalenin coşma anı kameralara yansıdı.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ ve ilçelerinde de sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Sağanak nedeniyle kentin bazı noktalarında su taşkınlıkları meydana geldi. Etkili yağışlar Alacakaya ilçesinde bulunan Sori şelalesinin taşmasına sebep oldu. İki dağ arasından dökülen şelalenin ve etkili olan yağışların şiddeti cep telefonu kamerasına yansıdı.