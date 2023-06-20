Haziran ayında üç kez sele maruz kalan Samsun’u sağanak esir aldı.

Samsun 5-6 Haziran ve 13 Haziran’ın ardından 19 Haziran’da da sele teslim oldu. Son sel özellikle Atakum ilçesini vurdu. Meteoroloji ölçümlerine göre Atakum’da 1 saatte metrekareye 28,5 kilo yağış düştü. Mimarsinan Mahallesi selden en fazla etkilenen bölge oldu. Saat 18.00’de başlayan kuvvetli sağanak 1 saat kesintisiz devam etti, hayat felç oldu. Rögarlar patladı, menfezler tıkandı, yollar dere gibi aktı, bulvarlar göle döndü.

Alparslan Bulvarı, Mustafa Kemal Bulvarı, tramvay hattı ve ara sokaklar sel sularıyla doldu. Tramvay seferleri saatlerce aksadı, yolcular istasyonlarda mahsur kaldı. Beklemekten sıkılan ve sağanak altında evinin yolunu tutan vatandaşlar sırılsıklam oldu.

Evlerin bodrum katlarını su bastı. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ ekipleri, su baskını ihbarlarına yetişmeye çalıştı. Ekipler su baskını olan yerlerden sel sularını vidanjörler yardımıyla tahliye etti. Tahliye işlemleri gece saatlerine kadar sürdü. İlçede hayat normale dönerken, yeni yağış uyarısı endişeye yol açtı.

Meteorolojiye göre Samsun’un Vezirköprü ilçesi de 49,2 kilo yağış aldı.

"Normalde almamız gereken yağışın 3 katını aldık"

OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, son aylarda hem Türkiye’nin hem de dünyanın bu iklim değişiminden ciddi anlamda etkilendiğine dikkat çekti. Demir, "Samsun bu değişimlerden ciddi etkilenen illerden bir tanesidir. Son 3 aylık yağış ortalamalarına baktığımızda toplam yağışın neredeyse tamamını bu 3 ayda almış bulunuyoruz. Normalde almamız gereken yağışın 3 katını aldık. Sıkıntı olan yağışın ani ve şiddetli yağışların kısa sürede düşmesidir. Bir de toprağın doygun olması sebebiyle bu yağışın yüzey akışa geçmesidir. Bunun sonucunda ise sel felaketinin beraberinde gelmesidir. Uzun yıllık hesaplamaların üzerine bu yağış düştüğünde ister istemez bu felaketi yaşıyoruz" dedi.