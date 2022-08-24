Balıkesir’in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolunda su baskınları yaşandı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolunda su baskınları yaşandı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Akşam saatlerinde Edremit ilçesi ve civarında etkili olan kuvvetli sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Çanakkale-İzmir karayolunda bazı kavşak noktalarında yükselen sular sürücülere zor anlar yaşadı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Edremit Belediyesi Fen İşleri ekipleri su baskınlarını önlemek için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.