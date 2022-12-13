Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yoldan çekildi.

İddiaya göre sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan 67 ACF 764 plakalı tır, Opel marka otomobile çarptı. Kazada yaralan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Kozlu İlçesinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde tır ile otomobilin karıştığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

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