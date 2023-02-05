Muğla’nın Bodrum ilçesinde yağmur altında düzenlenen 7. Hamsi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Yağmura aldırış etmeden saatlerce horon oynayan vatandaşlar, festivalin tadını doyasıya çıkardı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yağmur altında düzenlenen 7. Hamsi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Yağmura aldırış etmeden saatlerce horon oynayan vatandaşlar, festivalin tadını doyasıya çıkardı.

Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Bodrum Yarımada Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen 7. Hamsi Festivali, İskele Meydanı’nda yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yağmur altında gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar yağışa aldırış etmeden saatlerce horon oynadı. Yağmurda sırılsıklam olan vatandaşların festivalin tadını doyasıya çıkardı.

2,5 ton hamsi dağıtıldı

Etkinlikte yaklaşık 2,5 ton hamsi pişirilerek ekmek arasında vatandaşlara dağıtıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve dernek başkanı Sefer Çelik de festivale gelen vatandaşlara ekmek arası hamsi dağıttı. Festivalde ayrıca Karadeniz bölgesine özgü ürünler satıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum’da hangi bölgeden, dilden, dinden, ırktan olursa olsun herkesle kardeş gibi yaşıyoruz. Bunu çekemeyenler kendilerini bilsinler. Burada her türlü siyasi görüşten, partiden milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımız var. Herkes bir arada bu güzel etkinliği kutluyoruz, bundan sonrada böyle olacak" dedi.

Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Yener Çelik, 2,5 ton hamsi bitene kadar dağıtacaklarını ifade ederek, “Biz 12 senedir bu tür festivalleri yapıyoruz. Bodrum’da 18 ili kapsayan 30 bini aşkın Karadenizli hemşerimiz var. Bugünde yağmura rağmen festivale yoğun ilgi var. Bu alanda doğusundan, batısından, güneyinden, kuzeyinden Türkiye’nin her yerinden insan var. Herkes kardeşçe horonunu oynuyor. 2,5 ton hamsi dağıtılacak. Yağmura rağmen uzun bir kuyruk oluştu. Hamsi bitene kadar dağıtacağız" diye konuştu.

İsmail Türüt sahneye çıktı

Festivalin finalinde ünlü sanatçı İsmail Türüt sahne aldı. Türüt, şarkı aralarında hayranları ile sohbet etti. Festival akşam saatlerine kadar devam etti.