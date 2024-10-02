Zonguldak’ta etkili olan sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle sürüklenen odun parçaları ve plastik atıklar sahilde kirlilik oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sağanak yağmur ve fırtına iki gündür Zonguldak’ta etkili oluyor.

Yağışlarla birlikte deniz çamur rengini alırken, sürüklenen çok sayıda odun paçası ve plastik atıklar sahil kenarına vurdu.

Yaşanan çevre kirliliğine karşı belediye ekipleri bölgede çalışma başlatırken, vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

Adem Selim, “3 gündür yağan yağmurla beraber normal diyorum ben. 1983’te sel oldu burada. Arabalar falan denize düştü. Normal diyorum olacak. Aşırı yağmurda oldu. Normal yağmurda böyle olmuyor. Acilen alınması lazım. Derelerden gelmiştir” dedi.