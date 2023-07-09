Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışla dereler yükseldi, rögarlardan su taştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD’ın uyarıda bulunduğu kuvvetli yağış, etkili oldu. Gökçebey ilçesinin farklı noktalarında, dere debileri yükselirken rögarlardan su taştı. Sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekerken, kazalar art arda geldi. Gökçebey’de rögar kapaklarından taşan su mahalleyi adeta gölete çevirdi. Polis ekiplerinin uyarılarının ardından araçlar tehlikeli bölgelerden uzaklaştırıldı.