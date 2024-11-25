Antalya’nın Manavgat ilçesinde uzun bir aradan sonra etkili olan sağanak yağışlar, Türkbeleni’ndeki su deposundan ilçeye dağılan içme suyunun bulanık akmasına neden oldu. Kısa zamanda durumu fark eden ASAT görevlileri, Manavgat Şehir içi köprüsü altındaki tahliye vanasını açarak depodaki suyu Manavgat Irmağına boşaltıp tekrar mahalleye temiz su verdi.

Aşağı Hisar Mahallesi başta olmak üzere Türkbeleni’nde bulunan su deposundan su verilen mahallelerde çeşmelerden akan içme suyunda bulanıklık olduğu ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Manavgat Hizmet Birimi ekiplerini alarma geçirdi. Türkbeleni deposundan beslenen mahallelerde su kesintisi yaparak işe başlayan ekipler, Manavgat Şehir içi köprüsü altında bulunan tahliye vanasını açarak Türkbeleni Deposu ile borulardaki suyu tamamen boşalttı.

Depodaki suyun tamamen boşaltıldıktan sonra vana kapatıldı, deponun temizlenmesinin ardından ise su kesintisi yaşanan mahallelere yeniden su verildi.