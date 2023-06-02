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Sağanak sele dönüştü, tarım arazileri zarar gördü
SAĞANAK SELE DÖNÜŞTÜ, TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ
02.06.2023 - 08:58
Yayınlanma
02.06.2023 - 09:01
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