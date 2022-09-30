Manisa’da geçtiğimiz ağustos ayında yaşanan sağanak yağış nedeniyle sergideki üzümleri zarar gören üreticiler için AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, önemli bir açıklama yaptı. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin üzüm alım şartlarını üretici lehine değiştirdiğini belirten Baybatur, çürük oranının yüzde 3’ten yüzde 5’e, gelişmemiş dane oranının ise yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltildiğini söyledi.

Manisa’da geçtiğimiz ağustos ayında yaşanan sağanak yağış nedeniyle sergideki üzümleri zarar gören üreticiler için AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, önemli bir açıklama yaptı. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin üzüm alım şartlarını üretici lehine değiştirdiğini belirten Baybatur, çürük oranının yüzde 3’ten yüzde 5’e, gelişmemiş dane oranının ise yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltildiğini söyledi.

Manisa’da geçtiğimiz ağustos ayında etkili olan sağanak yağışta Saruhanlı başta olmak üzere merkez bölgelerde sergilerde kurutulmaya bırakılan üzümler zarar görmüştü. Mağdur olan çiftçiler için Ankara’da konuyu gündeme taşıyan AK Parti Manisa milletvekilleri sonuç almayı başardı. Sel nedeniyle üzümlerinde çürük oluşan ve gelişmemiş dane oranı nedeniyle verimi düşük olan çiftçiler için Tarım Bakanı Vahit Kirişçi ile yapılan görüşmelerin ardından üreticiyi sevindiren haber AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur’dan geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) üzüm alım şartlarını üretici lehine değiştirdiğini belirten Baybatur, çürük oranının yüzde 3’ten yüzde 5’e, gelişmemiş dane oranının ise yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltildiğini söyledi.

TMO’nun talimatını ofislerine bugün geçeceğini kaydeden Baybatur, “Çiftçilerimizin mağduriyetlerini gidereceğiz hiç merak etmesinler. Hükümet ve Manisa milletvekilleri olarak her zaman üreticimizin yanındayız” dedi.

Fiyatlandırma ile ilgili teknik fiyatları TMO’nun yarın kendisinin açıklayacağını ifade eden Baybatur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal’a üzüm üreticileri adına teşekkür etti.