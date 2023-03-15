Malatya’nın Akçadağ ilçesinde sağanak yağış sonrası oluşan heyelanda yamaçlardan kopan dev kaya parçaları yollara düştü.

Malatya genelinde etkili olan sağanak yağış bir çok noktada sele dönüştü. Kent genelinde çok sayıda evleri su bastı, tarım arazileri sular altında kaldı. Akçadağ ilçesi Gölpınar Mahallesi’nde ise yoğun yağış nedeniyle oluşan heyelanda yamaçlarda kopan dev kaya parçaları yola düştü. Yola düşen kayaların oluşturduğu sesleri duyduklarını belirten mahalle sakinlerinden Cahit Zafer Leventoğlu, “Korkutucu, şiddetli sesler geldi. Dışarı çıktık, baktık, kaya parçaları yola düşmüş. Daha fazla taşların düşme tehlikesi de var. Önümüzdeki saatlerde yağış etkisini yitirse rahatlarız“ diye konuştu