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Zonguldak Maden Müzesini gezen katılımcılar daha sonra ‘Deneyim Ocağına’ inerek deniz seviyesinin 400 metre altında kara elmasın çıkarılma hikayesine dinleme fırsatı yakaladılar. 3,5 milyon yıllık tarihiyle 875 metrelik Gökgöl Mağarasını gezen dernek üyeleri mağara hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gezilerin ardından otelde Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar’ın ev sahipliğinde TÜRSAB BTK Yönetim Kurulu Üyesi Vahdettin Velioğlu’nun katılımlarıyla istişare toplantısı yapıldı. Ziyaret iftar programı ile son buldu.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği (SAFTİD), bölge tanıtım gezileri çerçevesinde Zonguldak’ı ziyaret ederek gezdi.

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