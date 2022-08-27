Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 22. Ressamlar Buluşuyor etkinliğine katılan ressamların eserlerinden oluşan serginin açılışı yapıldı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 22. Ressamlar Buluşuyor etkinliğine katılan ressamların eserlerinden oluşan serginin açılışı yapıldı.

TÜRKSOY tarafından 22’ncisi düzenlenen Resamlar Buluşuyor etkinliği Safranbolu Belediyesi ev sahipliğinde tamamlandı. Etkinlik çerçevesinde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Gagavuz Yeri, Tataristan, Saha-Yakut, Çuvaşistan, Kuzey Makedonya ve Kosova’dan 21 ressam "Osmanlı’nın parmak izi", "Korumanın başkenti" ve "Açık hava müzesi" gibi unvanlarla anılan Safranbolu ilçesini tuvallerine yansıttı.

10 gün süren etkinliğin sonunda ressamların yaptıkları eserler için Safranbolu Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde sergi açılışı yapıldı. Törene Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, TÜRKSOY Temsilcisi Elçin Gafarlı, ressamlar ve sanat severler katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu’nun kültü şehri olduğunu belirterek, “Ressamlarımız 10 gün boyunca kendi tarzlarında ve kendi tekniklerinde resmettiler. Çok güzel resimler ortaya çıktı. Bu buluşmalar sadece Safranbolu’yu resmetmek için değil Safranbolu’yu farklı ülkelerdeki insanların tanıması, onların dikkatini çekmesi anlamında da çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Köse, etkinliğe katılan ressamların ülkelerine gittiklerinde Safranbolu’yu anlatacaklarını ifade ederek, amaçlarının kültür ve turizm kenti Safranbolu’nun çok farklı ülkelerde tanıtılması olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirilirken, ressamlar Başkan Köse’yi eserler hakkında bilgilendirdi.