Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kurum müdürleri ile birlikte 18 Mart Şehitler Parkı’nın adına ve Safranbolu’ya yakışır bir yaşam alanı haline getirmek için kolları sıvadı.

Başkan Köse, Başkan Yardımcıları Halil Bakkal, Serkan Adabaş ve kurum müdürleri ile birlikte yaklaşık 20 bin metrekare alan üzerinde yer alan 18 Mart Şehitler Parkı’nı inceledi. Burada yapılan incelemeler ve istişareler sonucunda parkın, Safranbolu halkı için yeni bir konsept yaşam alanına çevrilmesine karar verildi.

Gün içerisinde yapılan incelemeler sonrasında, kamunun kullanıma açılacak olan 20 bin metrekare alanda mevcut çocuk parklarına ilave olarak, çocuk oyun parkurları, vatandaşların huzur içinde yürüyüş yapabileceği yollar, açık hava sinemalarının da yer alacağı amfi tiyatro, rahatça vakit geçirilecek halk kafe, park ve bahçe düzenlemesi, yeni nesil çardaklar ve oturma alanları gibi çalışmaların yapılacağı belirtildi.

Öte yandan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, park içerisinde yer alan iki katlı tesisin yeniden kullanıma açılması için gerekli talimatı verdi. Yaklaşık 250 kişiye hitap edebilecek sosyal tesisin çalışmaları kısa süre içerisinde başlayacak.