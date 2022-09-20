Karabük’ün Safranbolu ilçesinin yerel ürünlerinden coğrafi işaretli ’çavuş üzümü’nün bağ bozumu yapıldı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinin yerel ürünlerinden coğrafi işaretli ’çavuş üzümü’nün bağ bozumu yapıldı.

3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan tarihi ilçedeki önemli yerel ürünlerden olan çavuş üzümü; Safranbolu Kaymakamlığı öncülüğünde, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personellerinin çalışmalarıyla, safran ve maniye domatesinin ardından ilçede coğrafi işaret olan üçüncü tarım ürünü oldu.

Safranbolu ilçesinde uzun yıllardır yetiştirilen, sulu ve gevrek yapısı, ince kabuklu olması, hoş kokusu ve kalitesiyle tercih edilen, üzümlerin çavuşu olarak nitelendirilen "çavuş üzümü", bölge tarımında ön planda yer almaya devam ediyor.

İlçeye bağlı Yazıköy köyünde çiftçi Emine Özkan tarafından üç dönümde yetiştirilen çavuş üzümü bahçesinde bağ bozumu yapıldı. Bağ bozumuna Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazı Güneş, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş, Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

"Bakıldığı, üretildiği, çalışıldığı zaman toprak her şeye hamile"

Yörenin değerlerini ön plana çıkarmak için çok büyük gayret sarf edildiğini belirten Vali Fuat Gürel, “Şükürler olsun ki bir ürünümüze daha coğrafi işaret kazandırmış olduk. Yöremizin şartları çavuş üzümü yetiştirmeye uygun olduğu için yörenin kendine has ilave tatları ile beraber çok değerli bir ürünün hem hasadını yapmak hem de yerinde görmek üzere protokol üyelerimiz ile birlikte Emine teyzeyi ziyaret ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte de çiftçilerimiz bu ürünlerin üretimini artırırsa yöremiz tarımda da belli bir aşamaya gelmiş olur. Emine teyzeye emekleri için teşekkür ediyorum. Bereketli hasatlar diliyorum” dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Safranbolu ve Karabük’ün olduğu bölgede geçmişte bağcılık faaliyetinin daha çok yapılan bir bölge olduğunu ve üzüm çeşitlerinin bu bölgede üretiminin oldukça elverişli bir biçimde gerçekleştirebileceğini belirtti.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, “Bakıldığı, üretildiği, çalışıldığı zaman toprak her şeye hamile gözüküyor. Yalnızca çalışmak lazım, gayret etmek lazım. Burada da Emine teyzemizin gayretini gördük. Kendisini tebrik ediyor ve kendisine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, Safranbolu çavuş üzümünün 1 Eylül 2022 tarihli resmi bültende yer alarak coğrafi işaret almasından ötürü mutluluk duyduklarını belirterek, “2 bin dekar civarında bağımız var. Bunun bin dekarı telli-terbiye sistemli. İl Genel Meclisi ile bir maliyet hesabı yaptık. Sadece fidanlarımız 900 TL, telli-terbiye sistemleri ile birlikte 4 bin TL civarında bir maliyet yapıyor. Biz bunun belli bir miktarını belki de büyük bir miktarını destekleyebiliriz, teşvik edebiliriz. Yetkililerimiz bize her zaman destek oluyorlar. Önemli olan bu konuya üreticilerimizden talebin olması, bizleri zorlamaları. Biz de üzerimizi düşeni yapmaya hazırız” dedi.