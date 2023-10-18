UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen ‘2. En Güzel Balkon, Bahçe ve Vitrin Yarışması’nın kazananları belli oldu.

Safranbolu Belediyesi bünyesinde, kentin estetiğine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ‘2. En Güzel Balkon, Bahçe ve Vitrin Yarışması sona erdi.

Vatandaşların özenle oluşturduğu mekanları fotoğraflayarak katıldıkları yarışmada dereceye girenler belli oldu. Gül Canbulat, ‘En Güzel Bahçe’ ödülü ile 5 bin lira, Muhammet Enes Karataş, ‘En Güzel Vitrin’ ödülü ile 5 bin lira, Tuğba Moralı, ‘En Güzel Balkon/Teras’ ödülü ile 5 bin lira almaya hak kazanırken, Hacer Değirmenci ‘En Güzel Bahçe Seçici Kurul Özel Ödülü’ ile Suna Çakır da ‘En Güzel Balkon/Teras Seçici Kurulu Özel Ödülü’ ile 2 bin 500’er liranın sahibi oldu.

Yarışmada dereceye giren kişiler ödüllerini Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin elinden aldı.

Başkan Köse Safranbolu’nun güzelliğine güzellik katan tüm yarışmacılara teşekkür etti.