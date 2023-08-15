Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ihtiyaç duyulan tüm mahallelerin yollarında yenileme çalışması başlatıldı.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Yol, Bakım ve Onarım Şefliğinin Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatı ile yollarda sadece bozuk kısımları değil tüm yolu yenilediği belirtildi. Ekiplerin, vatandaşların yürüyüş yapabildiği, araçlarını daha sağlıklı yollarda sürebildiği alanların yapımı için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaları tüm hızıyla devam ettirdiği ifade edilen açıklamada, "Bağlarbaşı Mahallesi’nde zemini bozulan yollarda yenileme çalışmaları başladı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatı ile sadece bozuk olan alanlara yama yapmayı değil tüm yolu baştan sona yenilemeyi tercih eden, Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Yol, Bakım ve Onarım Şefliği ekipleri Bağlarbaşı Mahallesi’nde 700 metre alanda 950 ton asfalt serimi yapıyor" denildi.