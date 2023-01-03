Safranbolu Belediyesinin 2023 yılındaki ilk Belediye Meclis Toplantısı yapıldı.

Safranbolu Belediyesinin 2023 yılındaki ilk Belediye Meclis Toplantısı yapıldı.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse başkanlığında yapılan toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 20 maddenin görüşüldüğü toplantıda komisyonların tamamladığı çalışmaların ve yine komisyonlara havale edilen maddelerin okunmasının ardından Denetim komisyonu seçimine geçildi. Kapalı zarf usulü yapılan seçimde İsmail Özgürel, Birol Sarıvaz, Cemal Akarsu, Erol Altuntepe ve Hamdi Soykal denetim komisyonu üyeliğine seçildi.

Toplantıda konuşma yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "2023 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdik. 2022 yılındaki uyumun bu yılda devam edeceğini düşünüyorum. Hepimizin amacı ortak, Safranbolu’ya ve Safranbolulu vatandaşlarımıza hizmetin en iyi şekilde verilmesi. Bu bağlamda tüm meclis üyelerimize şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

Meclis toplantısı, oylamanın ardından Başkan Köse’nin ikinci birleşimin 9 Ocak 2023 Pazartesi günü yapılacağını açıklaması ile sona erdi.