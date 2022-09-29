Etkinlik toplu halde karşıdan karşıya geçiş, araçlara broşür dağıtımı ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Proje çerçevesinde trafik ışıklarının olmadığı bölgelerde yaya geçitleri sembolik olarak kırmızıya boyanırken, özellikle okul önlerinde ‘önce yaya’ levhaları yer alacak.

Yaya geçidinin kırmızıya boyandığı etkinliğe Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Çankal, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Hasan Arıkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ile çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.

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İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde Safranbolu’da Kanuni Ortaokulu önünde etkinlik gerçekleştirildi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" sloganıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

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