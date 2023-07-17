Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Esentepe Mahallesinden itibaren, orta ve alt bölümleri kapsayacak yağmur suyu hattı çalışmalarına başladı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi.

Dünyada yaşanan iklim değişikliğinin ülkenin birçok bölgesinde ve ilçede de zaman zaman çok kuvvetli sağanak yağışlara neden olduğunu ifade eden Başkan Köse, “ İlçemize yağan kuvvetli yağışların oluşturduğu sel suları üst bölgelerde (Gayza köyü, tokatlı köyü ve Esentepe mahallesi) başlayıp İlçemizin orta ve alt bölümüne doğru çoğalarak konut veya bahçelerde sel baskınlarına neden olmaktadır. Safranbolu Belediyesi olarak bunun önüne geçebilmek için bir çalışma başlattık.” dedi.

“Çalışmalar 2 etapta birleşecek”

Yapılan çalışmaların iki etapta birleşeceğini de kaydeden Başkan Köse açıklamasını şöyle sürdürdü: “Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri sel sularını önlemeye yönelik ilçemizin birçok bölgesinde yağmur suyu drenaj hatları yapmış, yapmaya da devam etmektedir. Belediyemiz 2023 yılı içerisinde sel sularını önlemeye yönelik birinci etapta Esentepe Mahallesi - İncekaya Caddesi -Yıldırım Sokak-Tokatlı Caddesi - Çiftlik Caddesi’nde yağmur suyu drenaj hattına başladı. Hemen akabinde ikinci etapta ise olarak Erklik Caddesi - Bulut Caddesi ve Çiftlik Caddesinde yağmur suyu drenaj hattı yapacaktır. Bu çalışmalar esnasında desteklerini esirgemeyen mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek.”