Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle vatandaşlara yaşam terapisi verildi.

Safranbolu’da geçen yıl hizmete açılan ve 65 yaş üstü vatandaşlara çeşitli aktivitelerle hizmet veren Aktif Yaş Alma Merkezinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Merkezde yaşam terapisti Sinem Uz’un gerçekleştirdiği seansta ağrıların giderilmesi ve hafiflemesi ele alındı. Yıllarca ilçeye, bölgeye ve ülkeye hizmet eden ve hala engin bilgilerinden faydalandıkları değerli büyükleri için bir şeyler yapabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Büyüklerimiz burada yalızca kurslarda eğitim vermiyoruz, çeşitli etkinliklerle güzel vakit geçirmeleri ve sosyal yaşamdan uzak kalmamalarını da amaçlıyoruz. Çünkü onlara saygı duyuyor, çok seviyoruz" dedi.