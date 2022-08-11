Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde sürdürdüğü çalışmalara yakında açılacak olan okul bahçelerini de ekledi.

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde sürdürdüğü çalışmalara yakında açılacak olan okul bahçelerini de ekledi.

Okulların açılmasına az bir süre kala bahçe temizliğine başladıklarını belirten müdürlük yetkilileri çocukların temiz bir ortamda okullarına başlaması için süpürme ve yıkama çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade etti.

Ekiplerin sıcak hava koşullarına karşın kentin temizliği için büyük bir özveri ile çalıştıklarını ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Tüm bunlarla birlikte her hafta perşembe günleri de Yeni Musalla Mahallemizde de düzenli olarak süpürme ve yol yıkama çalışması yapılmakta” dedi.

Okul bahçelerine de değinen Başkan Köse, “Çocuklarımız bir tatil döneminin daha sonuna geliyorlar. Bu nedenle müdürlüğe bağlı personelimiz ilçemizde bulunan tüm okulların çevre ve bahçe temizliklerini yapıyorlar. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz elimizden gelenin en iyisini yapma gayretindeyiz. Yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.