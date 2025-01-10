Karabük’ün Safranbolu ilçesinde silahlı ve kar maskeli 3 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 20 kilo altın çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, Safranbolu ilçesinin en işlek caddelerinden Sadri Artunç Caddesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Dükkana giren silahlı ve kar maskeli 3 kişi, yaklaşık 20 kilo altını çalarak kaçtı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kaçan şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Öte yandan, soygun anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Ellerinde altın dolu çantayla kaçan şahısların etrafa da silah doğrulttuğu görüldü.