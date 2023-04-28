Safranbolu Şehit Ömer Bilal Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde "Satranç Şöleni" düzenlendi.

Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, eğitim öğretimde öğrencilerin akademik başarısının yanında sosyal başarıları da önem arz ettiğini belirtti.

Safranbolu eğitim ailesi olarak öğrencileri, teorik bilgilerin yanında "bilimsel", "kültürel", "sanatsal", "sportif" etkinlikler ve "toplum hizmeti" gibi çalışmalarla destekleyerek geleceğe daha donanımlı hazırlanmaları için çalıştıklarını ifade eden Gümüş, "Bugün de satranç şenliğinde öğrencilerimizle beraberiz. Okullarımızda satranç köşelerinin oluşturulmasını ve öğrencilerimizin satrança olan ilgilerinin artmasını önemsiyoruz. Çünkü satranç, dikkatle gözlemlemeyi, odaklanmayı, konsantre olmayı, zaman içinde sabırlı ve düşünceli olmayı öğretir. Satrancın en büyük avantajlarından biri de çocuklarımızın zihin gelişimleri ve becerilerini geliştirirken onların keyifli vakit geçirmelerini de sağlamasıdır. Okullarımızda gerçekleştirilen bu tür organizasyonlar öğrencilerimizin bu zeka oyununa olan ilgilerini artırıyor. Bu vesileyle bu organizasyonu tertip eden okul yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi tebrik ediyorum"dedi.