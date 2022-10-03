Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Sunal Tülbentçi Öğretmenevi’nde "Sağlıklı Yaşam ve Spor Toplantısı" düzenlendi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Sunal Tülbentçi Öğretmenevi’nde "Sağlıklı Yaşam ve Spor Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özgür Özkan ve Beden Eğitimi öğretmenleri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Safranbolu Milli Eğitim olarak Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile diğer paydaş kurum ve kuruluşlarla ilçedeki tüm öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil sportif yeteneklerini de geliştirmek için yoğun bir çalışma ve etkinlikler içinde olduklarını belirtti. Gümüş, "Beden Eğitimi dersleri ve ’Yetenek Tarama Projesi’ ile öğrencilerimizi yakından izlemekte ve yeteneklerine göre ilgili spor alanına yönlendirerek hem Safranbolu’muzun hem de ülkemizin spor alanında ilerlemesine katkı sunmaktayız. Okul sporları ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ulusal ve uluslararası turnuvalara katılarak ilçemizi en iyi şekilde temsil etmekteyiz. Bireyin bedensel, ruhsal ve bilişsel gelişmesinde çok önemli bir payı olan sporun tüm branşlarda yaygınlaşmasını sağlayarak geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamaktayız" dedi.

Ülkenin en önemli gücünün genç nüfusu olmasına da dikkat çeken Gümüş, bu nedenle gençlerin sadece akademik olarak değil, bedensel olarak da en ileri düzeyde olması için Safranbolu eğitim ailesi olarak zaman mefhumu olmaksızın çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Gümüş, çalışmalarda olağanüstü gayret gösteren başta öğretmenler olmak üzere tüm paydaş kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.