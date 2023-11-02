Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım ve Onarım Şefliği tarafından Yeni Mahalle Sadri Artunç Caddesi üzerinde deforme olan 560 metre uzunluğundaki asfalt yol yenileniyor.

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım ve Onarım Şefliği, Yeni Mahalle Sadri Artunç Caddesi üzerinde 560 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde bulunan bölünmüş yolda deforme olan asfaltın yenileme çalışmalarına başladı.

Ekipler ilk olarak yaklaşık 550 metreküp asfaltın kazıma çalışmalarına başladı. Kazıma çalışmalarının tamamlanması ile birlikte ise yaklaşık bin 300 ton bitümlü sıcak karışım asfaltın yola serimi yapılacak. Safranbolu’nun araç trafiği bakımından en işlek caddesi Sadri Artunç’ta yapılan çalışmalar sebebi ile alternatif yol olarak ise Elfirek Caddesi belirlendi.

Edinilen bilgiye göre çalışmaların hava şartlarına göre yaklaşık 1 hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor.