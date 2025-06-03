Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Safranbolu ilçesindeki otellerde doluluk oranı yüzde 70’i geçerken esnaf ve turizm işletmecileri yoğunluk beklentisiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

Osmanlı döneminden kalma tarihi konakları, dar sokakları ve korunmuş kent dokusuyla UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu’da Kurban Bayramının dolu dolu geçmesi bekleniyor. Tarihi evleri ve Arnavut kaldırımlarıyla misafirlerine tarihte yolculuğa çıkaracak olan ilçedeki otellerde doluluk oranı bayrama sayılı günler kala yüzde 70’lere ulaştı. Türkiye’deki yaklaşık 50 bin kültür ve tabiat varlığının bin 125’ini bünyesinde barındıran tarihi ilçe, Cinci Han ve Hamam, Kent Tarihi Müzesi, Saat Kulesi, tarihi camileri, Hıdırlık Tepesi, Cem Seyir Terası, İncekaya Su Kemeri ve kanyonu gibi yapılarıyla turistleri kendisine hayran bırakacak.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Dernek Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, bayram tatiline sayılı günler kala ilçedeki otellerde doluluk oranının yüzde 70’lere ulaştığını belirtti. Son dakika rezervasyonlarının da etkisiyle bayram dönemini tam kapasiteyle geçirmeyi beklediklerini ifade eden Urgancıoğlu, "Yüzde 100’e yakın doluluk oranı bekliyoruz. Bununla birlikte şehir dışındaki hemşehrilerimiz de kurbanlarını kesmek için Safranbolu’ya geliyor. Kurban Bayramları, Safranbolu’da hem turizm hareketliliği hem de gurbetçilerin ziyareti açısından yoğun geçen bir dönem oluyor" dedi.

Geçen yıla göre daha kısa bir tatil periyodu olmasına rağmen bu yıl daha hareketli bir bayram geçirme beklentisi içerisinde olduklarını kaydeden Urgancıoğlu, "Çünkü geçen sene bayram daha ileri bir tarihteydi. Deniz sezonuna denk gelmişti ve tatil daha uzun bir periyottaydı. Bu sene dokuz günle birleşmedi. Dolayısıyla periyotlar kısa. Okullar tatil olmazken, deniz turizmi de tam olarak hareketlenmedi. Konum olarak yakınlığımız da aslında bu Kurban Bayramı beklentilerimiz geçen seneki Kurban Bayramı’nın üstünde olabilir" diye konuştu.

Otel işletmecisi Serhat Şengün ise Safranbolu’nun hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Safranbolu, dünyada kent ölçeğinde korunan yirmi şehirden biri. Bu özelliği sayesinde yılın 12 ayı boyunca ziyaretçilerini ağırlıyor. Kurban Bayramı’nda da yoğunluk bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şengün, kahvaltı dahil iki kişilik oda fiyatlarının 3 bin 500 TL olduğunu aktararak, kış döneminde yüzde 15’e varan indirimler sunduklarını ve bu fiyatların 2025 yılı boyunca geçerli olacağını söyledi.